Der Goldpreis zieht wieder an. Auslöser sind zum einen die neue Zinssenkungsfantasie in den USA sowie parallel dazu wachsende Inflationssorgen. Schließlich würde sich die Ausweitung der Strafzölle preistreibend auswirken, auch wenn es parallel zu fallenden Rohstoffpreisen kommen sollte. Entscheidend wird aber sein, dass der Goldpreis die Hürde bei knapp 1.370 Dollar endlich überwindet und damit ein neues Kaufsignal generiert. In diesem Fall kommen natürlich vor allem aussichtsreiche Minenaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...