Im ersten Quartal stieg der Umsatz des US-Fleischersatzherstellers im Jahresvergleich um 215 Prozent Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent zu.

Die für vegane Burger bekannte Lebensmittelfirma Beyond Meat hat Anleger mit ihrem ersten Geschäftsbericht nach dem furiosen Börsengang vor einem Monat erfreut. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 215 Prozent auf 40,2 Millionen Dollar (35,6 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Verlust nahm zwar von 5,7 Millionen auf 6,6 Millionen Dollar zu, dennoch kamen die Zahlen am Markt sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...