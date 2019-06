Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ANN: Vonovia SE am 6.6. -4,67%, Volumen 249% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 6.6. -2,93%, Volumen 141% normaler Tage , WDI: Wirecard am 6.6. -2,52%, Volumen 68% normaler Tage , EOAN: E.ON am 6.6. 1,69%, Volumen 128% normaler Tage , RWE: RWE am 6.6. 1,94%, Volumen 106% normaler Tage , LIN: LINDE am 6.6. 2,36%, Volumen 5% normaler Tage , DAX: -0,23% Aktie Symbol SK Perf. LINDE LIN 173.850 2.36% RWE RWE 23.070 1.94% E.ON EOAN 9.755 1.69% Wirecard WDI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...