Erst die verschobene Zinswende in der Euro-Zone, dann die Drohung weiterer US-Strafzölle gegen China: Gute Nachrichten für Dax-Anleger sehen anders aus.

EZB-Chef Mario Draghi erwischte am Donnerstagmittag die Dax-Anleger auf dem falschen Fuß mit seiner Ankündigung, die Zinswende aufzuschieben. Das war eine Überraschung, die Investoren erst einmal verdauen mussten. Offensichtlich hatten die Märkte damit gerechnet, dass die EZB zumindest die Möglichkeit einer Zinssenkung in absehbarer Zeit offenlässt. Der Dax drehte ins Minus und schloss 0,2 Prozent tiefer beim Stand von 11.953 Punkten.

Nach Börsenschluss folgte dann die nächste Nachricht, die Anleger nicht gern hören werden: US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit China mit neuen milliardenschweren Strafzöllen.

"Ich könnte noch mindestens um 300 Milliarden Dollar nach oben gehen, und das werde ich zur richtigen Zeit tun", hatte Trump zu Reportern gesagt und wenig später erklärt, er werde die Entscheidung wahrscheinlich unmittelbar nach dem G20-Gipfel Ende Juni treffen. Welche Waren betroffen sein könnten, ließ Trump zunächst offen.

Auch bei ihren Verhandlungen mit Mexiko über eine verstärkte Grenzsicherung zur Vermeidung angedrohter US-Sonderzölle gegen das Nachbarland sind die Verhandlungsparteien am Donnerstag nicht entscheidend weitergekommen. "Stand jetzt, treten die Zölle am Montag in Kraft", sagte US-Vizepräsident Mike Pence.

Am Freitag notierte der Dax trotz der schlechten Handelsnachrichten vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen etwas höher als am Vortag über der Marke von 12.000 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Wall Street hat am Donnerstag Gewinne verbucht. An einem unruhigen Handelstag überwog zum Schluss die Hoffnung - auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Mexiko sowie auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Vor allem ein Bericht über eine mögliche Verschiebung der von Trump angedrohten Zölle auf mexikanische Importwaren brachte gegen Ende des Börsentags Zuversicht.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...