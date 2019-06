Gerry-Weber-Chef Johannes Ehling und Insolvenzexperte Christian Gerloff über die Existenzkrise des Modehändlers, harte Sparmaßnahmen und den Reiz der Zielgruppe 50 plus.

WirtschaftsWoche: Mitte Juni startet das Tennisturnier Gerry-Weber-Open, das Sie seit Jahren großzügig finanzieren. Gleichzeitig müssen Mitarbeiter gehen. Ungerecht?Ehling: Das Turnier wird in diesem Jahr noch den Namen tragen, aber kein Geld mehr vom Unternehmen bekommen. Die Stadiongesellschaft kann das Event im Juni aus eigener Kraft finanzieren. Im nächsten Jahr wird es dann vermutlich einen neuen Hauptsponsor geben - und wohl leider auch einen neuen Namen.

So ein Neustart unter anderem Namen wäre auch für Gerry Weber angebracht. Die Marke wirkt bieder und altbacken.Ehling: Moment mal. Gerry Weber ist immer noch eine tolle Marke, die von vielen Kundinnen geschätzt wird. Sicher sind in den vergangenen Jahren Fehler gemacht worden, aber wir sind im laufenden Insolvenzverfahren dabei, diese zu korrigieren und wieder auf Kurs zu kommen.

Das versprach schon die Gründerfamilie Weber und setzte dynamisch klingende Sanierungsprogramme auf ...Ehling: Das waren rückwärtsgewandte Konzepte. Kosten drücken, Mitarbeiter entlassen, aber kaum Ideen für die Zukunftsfähigkeit der Marke. Man hat sich strategisch nie mit der Produktleistung, mit den Abverkaufsquoten und vor allem mit der Zielgruppe beschäftigt. Da gehen wir jetzt einen ganz anderen Weg.Gerloff: Es ist ja ein Grundproblem vieler Unternehmen. Jahrelang läuft es erfolgreich, dann sinken langsam, aber stetig, Margen und Erträge. Was dann? Natürlich Kosten drücken und gleichzeitig Umsatz pushen. Erst ganz am Schluss, oftmals schon zu spät, reift die Erkenntnis, dass das Produkt Teil des Problems ist.

Und was nun?Ehling: Die Produktentwicklung basiert jetzt direkt auf der Analyse der Zielgruppen. Es hat sich gezeigt, dass ein großer Teil unserer Designer überhaupt nicht wusste, für wen er Mode entwirft.Nämlich?Ehling: Für die Frau ab 50. Und da gibt es kurioserweise gar nicht so viele Mitbewerber: Betty Barclay, Riani, Opus, vielleicht noch S'Oliver. Das ist eine Riesenchance. Wir haben eine Zielgruppe, die demografisch wächst und das entsprechende Einkommen hat, um einen etwas höheren Preis zu zahlen. Das war bei Gerry Weber auch nie das Problem, sondern die Produktkompetenz.Wie wollen Sie das Ihren solventen Kundinnen beibringen? Ehling: Durch die Marktforschung wissen wir, dass Gerry Weber wieder mehr Ruhe in die Kollektion bringen muss - und weniger bunte Drucke. Wir müssen modischer werden. Die Passformen sollten jedoch bleiben, wie sie sind. Mit dieser neuen Positionierung im Kopf können wir eine Hose oder eine Bluse auf die Stange hängen, die exakt für die Zielgruppe gemacht ist. Im September wird sich der Erfolg zeigen, dann kommt unsere neue Kollektion, flankiert von einer großen Werbekampagne.

Und wenn vorher das Geld ausgeht?Gerloff: Keine Sorge, wir sind bis in das Jahr 2020 durchfinanziert.

Was löste die Krise bei Gerry Weber ursprünglich aus?Ehling: Neben den Fehlern in der Kollektionsarbeit ist bei der Expansionsstrategie aus heutiger Sicht einiges schiefgelaufen. In Zeiten, als es dem Unternehmen gut ging, wurden neue Labels übernommen und Dutzende Filialen eröffnet - und zwar in den unterschiedlichsten Lagen und Größen. Hinzu kamen Flagship-Stores, zu denen ich ohnehin eine eigene Meinung habe. In diesen Vorzeigeläden wird fast immer nur Geld verbrannt, und der Effekt auf das Image ist bestenfalls schwer messbar bis gar nicht vorhanden. Plötzlich standen Management und Inhaber vor einem gewaltigen Kostenblock.

Hat Gerry Weber das Großhandelsgeschäft vernachlässigt?Ehling: Im Grunde hat Gerry Weber bis vor Kurzem seinen Großhandelskunden ...

