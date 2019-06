Viele Dresscodes im Büro schlagen unnötig auf den Kreislauf. Aber lassen die Chefs die Leine zu locker, tanzt mancher mit den peinlichsten Urlaubsklamotten an. Ein neuer Styleguide fürs Büro kann die Rettung sein.

Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da gab es den Casual Friday. Während also etwa die Controller Montag bis Donnerstag im langärmeligen hellblauen Business-Hemd zur Arbeit kamen, sahen sie am Freitag aus, als hätten sie ihr persönliches Heute-hau'n-wir-auf-die-Pauke-Ventil geöffnet. Freitag war der Tag der schlimmen T-Shirts. Im Urlaub aus einer Bierlaune heraus am Strandboulevard gekauft, in der Firma aufgetragen. Wieso nicht? Casual Friday ist doch dieser Tag, an dem man schlecht angezogen sein darf, oder nicht?

Dann wiederum kenne ich es aus dem Medienbetrieb so, dass studentische Aushilfen, die zum ersten Mal Kontakt mit dem richtigen Berufsleben haben, nicht wissen, ob überhaupt irgendjemand etwas auf den Dresscode gibt. Man ist per du, alles locker, warum nicht mit kurzen Hosen am PC sitzen, deren Beine man jüngst eigenhändig kurz unter dem Hosenstall abgeschnitten hat? Es ist warm draußen? Dann halt Tanktop und Badelatschen. Und dann kommt ein Gast zum Interview in Schlips und Kragen ins Haus und wird spontan von einem halbnackten Beach-Twen an der Pforte empfangen.

Macht das alles was? Geht es heutzutage nicht vor allem darum, authentisch zu sein? Kann ein selbstbewusstes Unternehmen seine Leute nicht rumlaufen lassen, wie sie wollen? Immer mehr Konventionen fallen, die alte Schule beugt sich im frischen Wind der professionellen Leichtigkeit. Anschreiben bei Bewerbungen: Zumutung für die Bewerber, einfach weg damit. Du hast Kinder zu Hause und willst trotzdem arbeiten? Mach Homeoffice. Du wirst in Kolumnen bei der WiWo manchmal einfach so geduzt? Fällt kaum mehr auf. Sind in dieser Zeit Dresscodes noch zeitgemäß oder einfach nur eine spießige Gängelung, die einen Pflock treibt zwischen Geschäftsführung und Belegschaft? Ist es nicht schon ein schlechtes Zeichen, wenn die Mitarbeiter nach Feierabend zu Hause denken: "Puh, erstmal raus aus den Jobklamotten!"?

Die Frage nach einem Dresscode ist wie so oft mal wieder eine Frage der Zielsetzung. Was wollen wir mit dem, was wir an Erwartungen, Regeln und Vorschriften an andere rausgeben, erreichen?Und hart entlang dieser Frage würde ich an Ihrer Stelle alles zum Thema Dresscode in Ihrem Unternehmen entscheiden. Also, was wollen Sie? - Maximales Wohlfühlambiente bei der Arbeit? Erlauben Sie im Hochsommer kurze, luftige Kleidung.- Kunden beeindrucken? Dann analysieren Sie, wie Sie das angestrebte Image Ihres ...

