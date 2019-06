Hoffnungen auf Entspannung in den weltweiten Handelsstreitigkeiten lassen die Ölpreise steigen. Brent kostet wieder mehr als 62 US-Dollar.

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren deutlichen Abschlägen in den vergangenen Wochen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,51 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 69 Cent ...

