Tagesgewinner war am Donnerstag Klondike Gold mit 24,44% auf 0,17 (7664% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 32,28%) vor Advanced Micro Devices, Inc. mit 7,86% auf 31,82 (215% Vol.; 1W 13,52%) und Gerry Weber mit 7,47% auf 0,42 (50% Vol.; 1W 22,65%). Die Tagesverlierer: Home24 mit -10,55% auf 3,56 (77% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,33%), Deutsche Wohnen mit -7,73% auf 39,15 (360% Vol.; 1W -5,78%), Adler Real Estate mit -7,41% auf 12,50 (506% Vol.; 1W -5,16%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (27273,84 Mio.), HSBC Holdings (26166,15) und Rio Tinto (25758,86). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Klondike Gold (7664%), Telefonica (619%) und Sberbank (515%). Die beste Aktie in der ...

