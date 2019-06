Der Dax ringt am Freitag erneut mit der wichtigen Marke. Am Nachmittag könnten die Daten vom US-Arbeitsmarkt neue Impulse bringen.

Zum Wochenausklang setzt der Dax den Kampf um die Marke von 12.000 Punkten fort: Der deutsche Leitindex startet mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 12.004 Zählern in den Handel.

Am Vortag hatte der Dax nach drei Tagen mit Gewinnen im Minus geschlossen, er verlor 0,2 Prozent auf 11.953 Punkte. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angekündigt, die Zinswende mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2020 zu verschieben. Damit erwischte die Notenbank die Märkte auf dem falschen Fuß. Auch bei den Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB kommt es nicht zu einem Staffelung der Zinsen oder einem Freibetrag.

Schlechte Nachrichten für Anleger brachte am Freitag die Wirtschaftsprognose der Bundesbank. Diese beurteilt die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr deutlich pessimistischer als noch im Dezember. Für 2019 erwartet sie inzwischen nur noch einen kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent. Im Dezember hatte sie noch ein Plus von 1,6 Prozent vorhergesagt. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbank-Experten nun mit einem Wachstum von 1,2 (bisher: 1,6) Prozent. Für 2021 werden 1,3 (1,5) Prozent prognostiziert.

Allerdings geht die Bundesbank davon aus, dass die Ausfuhren ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres allmählich wieder kräftiger zulegen werden. Dann werde auch ...

