Enttäuscht reagierten die Anleger auf die Verlautbarungen der EZB nach der Sitzung, dass die Annahmen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation gesenkt sowie die Zinsen für langfristige Refinanzierungskredite für Banken marginal erhöht wurden brachte die Indices in negatives Territorium, das zwar verhältnismäßig gering ausfiel, allerdings hatte beispielsweise der Euro Stoxx 50 vor diesen Nachrichten doch ein relativ deutliches Plus. Lediglich der Londoner Index, der durch die EZB nicht betroffen ist, konnte im Plus schliessen, hier half aber auch der gegen das Pfund deutlich zulegende Euro. Am stärksten nachgefragt wurde wieder einmal der defensive Sektor der Verbraucher mit einem Plus von 1,3%, Iberdrola war hier mit einem Plus von 2,0% ...

