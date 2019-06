Beim G20-Treffen in Japan Ende Juni könnte es zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen. Den letzten Gipfel hatte Trump überraschend abgesagt.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump könnten sich nach russischen Angaben am Rande des G20-Gipfels in Japan treffen. "Das ist natürlich eine Möglichkeit", sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ist für den 28. und 29. Juni im japanischen Osaka geplant. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind seit längerem angespannt. Ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump war wiederholt im Gespräch.

Allerdings ...

