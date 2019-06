New Pacific Metals Corp. veröffentlichte gestern die Ergebnisse der ersten acht Bohrlöcher, die im Rahmen eines Bohrprogramms am unternehmenseigenen Silver-Sand-Projekt in Potosí, Bolivien gebohrt wurden. Das Bohrprogramm wird derzeit noch durchgeführt.



Das Bohrprogramm begann Ende April 2019 bei Silver Sand und soll voraussichtlich noch über den Rest des Jahres stattfinden. Die ersten acht Bohrlöcher waren Teil von Einfüllbohrungen und schnitten deutliche Silbermineralisierungen.



Höhepunkte umfassen unter anderem:



? Bohrloch DSS522501: 169 g/t Silber über 144,2 Meter; darin 243 g/t Silber über 73,21 Meter ? Bohrloch DSS522502: 98 g/t Silber über 110,28 Meter; darin 609 g/t Silber über 9,05 Meter ? Bohrloch DSS525014: 150 g/t Silber über 76,32 Meter; darin 99 g/t Silber über 12,66 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de