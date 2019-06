Rentner können sich ab dem 1. Juli über höhere Bezüge freuen - besonders im Osten. Grund für die Rentenerhöhung ist auch die positive Lohnentwicklung.

Die rund 21 Millionen Rentner erhalten zum 1. Juli spürbar höhere Bezüge. In Westdeutschland legen die Renten um 3,18 Prozent zu, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin eine entsprechende Verordnung. Eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich dadurch um 31,80 Euro, eine gleich hohe Rente ...

