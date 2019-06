Nachdem die Aktie von Evotec am Montag auf bis zu 20,80 Euro zurückgefallen war, konnten die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens seitdem wieder ein wenig an Boden gut machen. Vom Jahreshoch bei 25,80 Euro im April ist man zwar noch ein gutes Stück entfernt, am Freitag im frühen Handel jedoch ging es zunächst einmal hinauf auf 21,65 Euro. Bereits am Mittwoch und Donnerstag zeigten sich die Anleger bei Evotec wieder optimistischer, was möglicherweise mit einer Meldung von Mitte der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...