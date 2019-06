Tesla - Ideal gedreht!

Ingmar Königshofen,

Der US-Autobauer Tesla hat zuletzt nicht unbedingt mit positiven Schlagzeilen geglänzt, der Kursverlauf ebenso wenig. Fakt ist, jedoch eine signifikante Kehrtwende an den Unterstützungen aus 2015/2016.

Lange Zeit hat sich das Wertpapier von Tesla gegen sämtliche fundamentalen Negativeinflüsse wehren können und das Niveau von rund 250 US-Dollar verteidigt. Ende April ist der Knoten schließlich geplatzt und gab Abwärtspotenzial bis an die Horizontalunterstützung aus den Jahren 2015/2016 um 187,19 US-Dollar frei. Dieses Korrekturziel hat die Aktie bravourös abgearbeitet und befindet sich nun in einer gegenläufigen Bewegung. Spekulativ könnte hier durchaus ein Long-Ansatz Erfolg versprechen.

CO2-Emissionsrechte verkauft

Fundamental gibt es nach wie vor nur wenig Gutes zu berichten, technisch jedoch könnte sich eine kurzfristige Erholungsbewegung bis in den Bereich von rund 233 US-Dollar und dem EMA 50 erstrecken. Auf genau diese Gegenbewegung können spekulativ ausgerichtete jetzt setzen. Eine Verlustbegrenzung sollte sich noch deutlich unter der Marke von 185 US-Dollar (besser unter 178,19 USD) aufhalten.

Auf der Gegenseite muss ab sofort ein Pullback einkalkuliert werden! Dieser können sogar bis an 190 US-Dollar heranreichen. Eine signifikante Eintrübung der Tesla-Aktie ergibt sich erst unter den aktuellen Jahrestiefs von 176,99 US-Dollar. In diesem Fall müssten rückläufige Notierungen sogar bis an die Tiefstände aus 2016 bei 141,05 US-Dollar einkalkuliert werden.

Widerstände: 211,00; 216,75; 224,50; 233,00; 241,99; 255,00 US-Dollar

Unterstützungen: 200,00; 184,10; 180,00; 176,99; 167,84; 162,50 US-Dollar

Tesla in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2018 - 07.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88160R1014

Tesla in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.11.2013 - 07.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88160R1014

