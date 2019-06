Palfinger mit neuem Joint Venture in China: Die Palfinger Marine GmbH und die Jiangyin Neptune Marine Appliance schließen ein Kooperationsabkommen für den weltweiten Vertrieb sowie für Serviceleistungen ab. Als eine der wichtigsten Säulen dieser Vereinbarung gilt die Gründung eines Joint Venture in China namens Palfinger Neptune Ltd. mit Firmensitzen in Shanghai und Jiangyin. Palfinger und Jiangyin werden sich je zur Hälfte am Joint Venture beteiligen. Palfinger Neptune Ltd. wird somit zum exklusiven Vertriebsunternehmen für maritime Rettungsausrüstung, Ersatzteile sowie Serviceleistungen von Neptune und Palfinger in China, Hongkong, Macau, Taiwan, Korea und Japan. Gleichzeitig wird Palfinger zum weltweiten Exklusivhändler und Servicepartner ...

