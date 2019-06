Verschnaufpause: Trumps Entscheid über neue China-Zölle soll erst nach dem G20-Treffen fallen: "Wahrscheinlich unmittelbar nach dem für Ende Juni geplanten G20-Treffen am 28. und 29. Juni". Trump hatte gedroht, 25 Prozent Zoll auf 325 Milliarden Dollar an chinesischen Waren zu erheben, die jetzt nicht mehr zollpflichtig sind. Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping werden auf dem Gipfel erwartet. Mehr Sorgen macht mir ohnedies Europa. Die deutschen Exporte gehen stark zurück, minus 3,7% vs. Vormonat.Das ist der stärkste Rückgang seit Mitte 2015. "Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe haben sich seit dem Jahreswechsel abgeschwächt und das Geschäftsklima trübte sich weiter ein. Daher ist weiterhin von einer ...

