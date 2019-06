Zürich (ots) -



Die B2B-Mailing-Kampagne «Return to sender, address unknown» von

localsearch (Swisscom Directories AG) gewinnt beim SDV Award 2019 in

der Kategorie «Mailing B2B» Silber.



Bei den SDV Awards 2019 des Schweizerischen Dialogmarketing

Verbandes hat die localsearch-Kampagne «Return to sender, address

unknown» in der Kategorie «Mailing B2B» den Silber Award gewonnen.

Die Dialogmarketingkampagne hatte zum Ziel, verloren gegangene Kunden

vom Wert der localsearch-Produkte zu überzeugen und zurück zu

gewinnen.



«Wir konnten den Empfängern sehr direkt aufzeigen was passiert,

wenn sie von ihren Kunden nicht mehr gefunden werden. Diese Botschaft

ist sehr gut angekommen. Dass die Kampagne mit dem Echo Award in

Berlin im Februar und jetzt mit dem SDV Award gleich zwei

Branchen-Auszeichnungen einheimsen konnte, freut mich ganz

besonders», sagt Thomas Wiechert, Chief Marketing Officer von

localsearch.



Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der St. Galler

Kommunikationsagentur «Agentur am Flughafen». Überreicht wurde der

Award gestern Abend an einer feierlichen Preisverleihung im Zürcher

Stage One.



Über localsearch



localsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der

Schweizer KMU. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt

Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen

und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven

Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und

einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis stellt localsearch den

Erfolg der KMU in der digitalen Welt sicher. Mit local.ch und

search.ch betreibt und vermarktet localsearch zudem die

reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der

Schweiz mit gemeinsam über 8 Millionen Unique Clients pro Monat

(Quelle: Net-Metrix). local.ch und search.ch zählen zu den

beliebtesten Apps der Schweiz.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 % der Swisscom.

Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.



