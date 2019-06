Naturgy Energy passt sauber ins Depot, Sto ist solide gebaut und Schaeffler bietet mit der Sparte E-Mobilität gute Chancen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Naturgy Energy - Energie mit Zukunft

Macht die Hausse nur eine Sommerpause, oder stehen die Börsen am Anfang einer Baisse? Die Richtungsentscheidung ist noch nicht gefallen. In Phasen wie diesen spielen Aktien aus defensiven Sektoren normalerweise ihre Qualitäten aus. Zu ihnen gehören Versorger wie Naturgy Energy aus Spanien.

Der Konzern entstand 2009 durch die Übernahme des Stromversorgers Union Fenosa durch den Gaskonzern Gas Natural. Naturgy ist jetzt das größte integrierte Gas- und Stromunternehmen in Europa und Lateinamerika. Mit einer Flotte von sechs Flüssiggastankern sind die Spanier auch in diesem stark wachsenden Segment weit vorn.

Die beste CO2-Bilanz und die geringsten Feinstaubbelastungen unter den fossilen Energieträgern weist Erdgas aus. Seine Bedeutung im Energiemix wird zunehmen, zumal der Energiebedarf weltweit wächst. So wünschenswert es auch wäre, über Nacht wird das fossile Zeitalter nicht verschwinden.

Naturgy erzielt ausreichend hohe freie Mittelzuflüsse, um problemlos Schulden zu bedienen und anständige Dividenden an die Aktionäre zu verteilen. Das Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Ergebnis vor Vermögensabschreibungen (Ebitda) liegt bei zwei, etwa 50 Prozent unterhalb des Branchenschnitts.

Gemessen an den Dividendenschätzungen für 2019, errechnet sich aktuell eine Dividendenrendite von gut fünf Prozent vor Steuern. Darüber freuen sich auch die Großaktionäre, darunter die spanische Bank Caixa (24 Prozent), die Private-Equity-Firma CVC (20,1) und der New Yorker Infrastrukturinvestor Global Infrastructure Partners (20,0).

Aktientipp 2: Lindt & Sprüngli - Süßes Erbe

An die neun Kilogramm Schokolade konsumiert jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Dieser Wert stagniert seit Längerem. Dennoch erzielt die Schweizer Lindt & Sprüngli, weltgrößter Hersteller von Edelschokolade, auf gesättigten Märkten wie Deutschland, Frankreich oder Italien rund fünf Prozent Umsatzplus. Die Schweizer profitieren von ihrer Top-Position im Premiumsegment, erreichen junge Konsumenten durch neue Marken wie Hello und nutzen den Trend zu gesunder Ernährung, etwa durch das Angebot veganer oder dunkler Schokolade. Die dabei erzielten hohen Margen zeigen, dass sich die Konsumenten dies auch etwas kosten lassen.

Mehr Appetit auf Schokolade entsteht in aufstrebenden Ländern. Nur 200 Gramm pro Kopf beträgt bisher der Schoko-Konsum in China. Angesichts des wachsenden Wohlstands besteht reichlich Nachholbedarf. Um 38 Prozent konnte Lindt & Sprüngli seinen Umsatz in China im vergangenen Jahr erhöhen. Auch in Russland, Brasilien und Südafrika erzielen die Schweizer derzeit Wachstumsraten zwischen 20 und 40 Prozent. Einen besonderen Dreh könnte Lindt & Sprüngli in diesem Jahr auf dem US-Markt schaffen, der für ein Drittel des Gesamtumsatzes steht. Hier hatte der 2014 übernommene Süßwarenhersteller Russell Stover bisher enttäuscht. Nun wurde das Sortiment überarbeitet und die Logistik koordiniert. Das Comeback in Amerika, solider Zuwachs in Europa und zweistelliges Wachstum in Schwellenländern machen Aktien von Lindt & Sprüngli zu einem Basisinvestment; und am besten nicht mehr verkaufen, sondern vererben.

Aktientipp 3: Sto Vz. - Solide gebaut

Während die deutsche Wirtschaft insgesamt an Fahrt verliert, läuft der Bau weiter hochtourig. Im ersten Quartal setzten die Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten 16 Milliarden Euro um, im Jahresvergleich ein Zuwachs um 17,8 Prozent und der höchste Wert in einem ersten Quartal seit 1995. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Der Auftragseingang stieg um 14,3 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro, ebenfalls ein Rekordwert. Getrübt wird das Bild allein durch steigende Rohstoff- und Energiepreise.

Höhere Beschaffungskosten muss auch Bauzulieferer Sto verkraften. Dafür kommen steigende Energiekosten dem Unternehmen zugute. Schließlich ist der Konzern spezialisiert auf Dämmsysteme. Und hohe Energiekosten bewegen Hausbesitzer, die Fassaden ihrer Häuser mit energiesparenden Wärmedämm-Verbundsystemen einzukleiden. Sto startete mit einem Umsatzplus von 19,7 Prozent auf 265,3 Millionen Euro ins Jahr. Für das Gesamtjahr stellt der Vorstand ein Umsatzwachstum um 4,1 Prozent auf knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...