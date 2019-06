aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart PayPal Call MF9TQF http://bit.ly/2MyJNTV BYD Call DS5RMN http://bit.ly/2wDqtdu TAG Immobilien Call CQ1AKR http://bit.ly/2WlgDHy DEUTSCHE WOHNEN Call PP6P1G http://bit.ly/2QWWUwP Der US Arbeitsmarkt sendet wieder einmal irritierende Signale: Statt der erwarteten 175.000 neuen Stellen - was ohnehin deutlich unter der Zahl des April lag - sind gerade mal 75.000 Stellen geschaffen worden. Die Zahlen von April und März sind nachträglich allerdings um insgesamt ebenfalls um 75.000 nach unten korrigiert worden. Die Arbeitslosenquote verharrt auf einem Historischen Tief von 3,6 Prozent. Kritiker bemängeln aber seit langem die Art der Berechnung: In der offiziellen Quote tauchen nur Menschen auf, die sich aktiv beteiligen. Alle anderen "Resignierten" werden schlicht nicht erfasst. Der Euro wertet zum US Dollar deutlich auf und der Dax pendelt daraufhin heftig um 12.000 Punkte: Das positive Signal, dass die US Fed bei schwachen Arbeitsmarktdaten zu einer Zinssenkung bereit ist wird überdeckt von der Sorge über deutliche Bremsspuren durch den Handelskrieg. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß