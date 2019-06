Wir fassen heute aufgrund des Feier- und Brückentages in der vergangenen Woche die Geschehnisse der beiden Kalenderwochen 22 und 23 am KMU-Anleihen-Markt zusammen. Sowohl der Technologiespezialist Hörmann als auch die Joh. Friedrich Behrens AG können ihre neuen Anleihen vollständig und unter verkürzter Zeichnungsdauer am Kapitalmarkt unterbringen. Zunächst konnte die Hörmann Industries GmbH Anfang letzter Woche ihre neue 4,50%-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSCH) mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig ausreichen ehe am Ende der Woche auch die Joh. Friedrich Behrens AG ihre neue 6,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSEB) aufgrund der hohen Nachfrage mit einem aufgestockten Volumen von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt vorzeitig platzieren konnte.

Die VST Building Technologies AG hat in dieser Woche die Billigung des Prospekts für die Emission ihrer anvisierten neuen 7,00%-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro durch die BaFin erhalten. Das öffentliche Angebot sowie das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Anleihe 2013/19 beginnt am Dienstag, den 11. Juni 2019 und endet am 25. Juni 2019. Die Zeichnung der neuen fünfjährigen VST-Anleihe 2019/24 ist dabei auch über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutschen Börse möglich. Auch die ERWE Immobilien AG plant die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. Euro, allerdings nicht öffentlich, sondern via Privatplatzierung. Eine Aufstockungs-Möglichkeit um weitere bis zu 20 Mio. Euro ist ebenfalls im Gespräch. Die Anleihe soll vornehmlich der Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen dienen.

