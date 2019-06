Die Berateraffäre setzt Bahnchef Lutz unter Druck. Der Aufsichtsrat will wissen, ob er Kenntnis über möglicherweise unrechtmäßige Beraterverträge hatte. Wie konnte es überhaupt dazu kommen?

170 Seiten dick ist das Papier, mit dem die Deutsche Bahn zum grünen Angriff blasen wollte. "Starke Schiene", lautet die neue Dachstrategie des Konzerns, die in den vergangenen Tagen an Aufsichtsräte und Führungskräfte verteilt wurde und mit der die Züge endlich wieder pünktlicher werden sollen. Die Bahn will damit die Greta-Welle reiten: mehr Züge auf die Schiene setzen und noch mehr Fahrgäste durch die Republik transportieren - in naher Zukunft dann komplett mit Öko-Strom. Die Bahn, so die Vision, werde das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts. Ohne sie sei die Klimawende nicht zu schaffen.

Doch nun erschüttert den Konzern eine Berateraffäre. Etwa 20 frühere Top-Manager sollen bei ihrem Abschied von der Bahn mit einem üppigen Beratervertrag ausgestattet worden sein - obwohl ihnen bereits zuvor eine noch üppigere Abfindung sicher war. Externe Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young sollen nun klären, ob gegen Moral und Gesetz verstoßen wurde.

Bahnchef Richard Lutz bringt das in Bedrängnis. Er war bis 2017 Finanzvorstand des Konzerns und damit in der fraglichen Zeit der Beraterverträge für Zahlen und Geldflüsse des Konzerns verantwortlich. Hatte er die Zahlungen möglicherweise freigegeben oder zumindest Kenntnis davon gehabt? Könnte eine der Fragen bejaht werden, könnte es eng werden für Lutz, heißt es aus dem Aufsichtsrat. Vorausgesetzt, die Verträge waren überhaupt rechtswidrig. Noch sind viele Fragen offen. Das Kontrollgremium will nun aufklären und auch mit den früheren Managern sprechen.

Die Situation ist komplex. Ins Rollen kam ...

