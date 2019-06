China muss sich nicht nur wegen der US-Strafzölle sorgen. Überkapazitäten in der Schwerindustrie bremsen den notwendigen Strukturwandel.

Gerade mal ein Jahrzehnt ist es her, da konnte sich die Welt bei China bedanken: Das Land brachte als Antwort auf die große Krise von 2008 ein Konjunkturprogramm im Volumen von 12,5 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf den Weg. Gemessen am BIP war das drei Mal so viel wie das Konjunkturprogramm in den USA. China stabilisierte so kurzfristig die Weltwirtschaft.

Langfristig allerdings verursachte das Land massive Überkapazitäten in seiner Grundstoff- und Stahlindustrie. Längst ist daher die Dankbarkeit gegenüber China verschwunden. Das Land drückt seine überschüssigen Erzeugnisse mit Macht auf die Weltmärkte, direkt durch Exporte oder über Infrastrukturprojekte im Rahmen seiner Seidenstraßen-Initiative.

Angesichts rückläufiger Wachstumsraten belasten die Überkapazitäten den politisch gewollten Strukturwandel Chinas von der investitionsgetriebenen Exportnation zur innovationsgetriebenen Dienstleistungsgesellschaft - und dies gleich in dreifacher Weise. Erstens erschweren und verzögern die Überkapazitäten die Verlagerung von Kapital und Arbeitskräften von alten Industrien zu neuen Dienstleistungsbranchen. Marode Staatsbetriebe in den alten Branchen und Staatsbanken, die den Kapazitätsaufbau finanziert haben, bilden eine Allianz gegen die nötige Strukturbereinigung. Banken müssten höhere Sicherheiten für die Altkredite verlangen, die die Unternehmen nicht bereitstellen können. In ihrem Überlebenskampf finden Unternehmen und Banken Gehör bei der Regierung, die eine massenhafte Entlassung ...

