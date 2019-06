Wirecard Aktionäre können sich diesen Termin vormerken: Am 18. Juni soll die diesjährige Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden. Sitz von Wirecard ist in Aschheim, doch die Veranstaltung soll in München stattfinden, und zwar in der Messe München, Halle C6. Der Blick in die Tagesordnung zeigt, dass dort neben den Punkten Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat auch über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 abgestimmt werden ...

