In Amsterdam soll ein neuer Sitz des Medienkonzerns unter dem Namen "MediaforEurope" geschaffen werden. Ziel ist eine europäische Allianz.

Der Medienkonzern und neue ProSiebenSat.1-Großaktionär Mediaset baut das eigene Unternehmen grundlegend um. Mediaset will eine Holding mit Sitz in Amsterdam schaffen, die die Italiener ihrem Ziel eines Unterhaltungskonzerns in ganz Europa näher bringen soll.

Die neue Dachgesellschaft mit Namen MediaforEurope (MFE) solle neben dem italienischen Kernunternehmen auch die spanische Tochter Mediaset Espana umfassen, teilte der Konzern der Familie von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit. Dessen Sohn und Mediaset-Chef Pier Silvio Berlusconi sagte am Freitag, MFE sei Ausgangspunkt für weitere Allianzen in Europa. Ende Mai hatte Mediaset eine ProSiebenSat.1-Beteiligung von ...

