Der Hochstapler zeigt beispielhaft, wie Erfolg heute funktioniert: Auf dem Weg nach oben zählt vor allem die brillante Verpackung. Warum wir so gerne auf Betrüger hereinfallen.

Zuletzt hat es Giuseppe Conte erwischt. Im Mai kam es raus: Der smarte Jurist und Universitätsprofessor, mittlerweile italienischer Premierminister, hatte seinen Lebenslauf aufgepeppt. Aus Auslandsaufenthalten zwecks Auffrischung von Sprachkenntnissen wurden akademische Karrierestationen, unter anderem an der renommierten New York University. In Wahrheit war er dort nirgends eingetragen, weder als Student noch als Fakultätsmitglied.

Ein bisschen Bluff? Ein bisschen Selbstreklame? Oder ein Fall von Hochstapelei? Wahrscheinlich von allem etwas - wenn man den Begriff Hochstapler nicht allzu juristisch-wörtlich nimmt. Der Hochstapler ist ein changierender Charakter, der sich in drei Varianten beschreiben lässt.

Als Gelegenheitslügner, der zu statusfördernden Mogeleien greift. So wie der Hartz-IV-Empfänger, der seine Arbeitslosigkeit zum Sabbatical erklärt.

Als tänzelnder Lügner, der den Rollentausch zur Kunst erhebt: Felix Krull etwa, das Glückskind des Lebens, oder sein Nachfahre Frank Abagnale, der dreist-charmante Scheckbetrüger und Schwindelpilot, den Steven Spielberg in den Hochstapler-Himmel Hollywoods hob. Und als monströser Lügner, dessen Doppelleben mörderisch auffliegt: Jean-Claude Romand, der falsche Arzt, der seine Familie umbringt, nachdem er ihr 17 Jahre vorgespielt hat, er arbeite als Forscher bei der Weltgesundheitsbehörde in Genf - in Wahrheit verbringt er seine Tage auf Wanderwegen im Jura. Der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère hat ihm ein beklemmendes Porträt gewidmet, das dieser Tage auf Deutsch erscheint. Warum uns solche Figuren so merkwürdig faszinieren? Weil sie uns über die Zerbrechlichkeit unserer sozialen Fassaden belehren - und in die Abgründe von Schein und Sein blicken lassen.

Harald Jürgen Freyberger, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Greifswald, spricht von einem "grundlegenden psychologischen Mechanismus, den wir alle aus unserem Alltag kennen": Während der Normalmensch in Anwandlungen von Hochstapelei "kleine Modifikationen der Wahrheit" vornimmt, um sich "soziale Vorteile narzisstischer Art zu verschaffen", greift der echte Hochstapler aus mangelndem Selbstwertgefühl zum Mittel der "Selbsterhöhung": Er schafft sich seine eigene Scheinwirklichkeit - und zieht sich "tief beschämt" zurück, sobald die Wahrheit ans Licht kommt.

Beispiele? Petra Hinz, die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete, die sich selbst zur Juristin mit Staatsexamen promovierte. Christian Ehret, der falsche Chirurg, der 14 Monate im ...

