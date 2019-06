Mit dem Bauboom steigt die Nachfrage nach Sand und Kies, gleichzeitig wollen Umweltschützer Abbau und Export einschränken. Dabei gerät ein Mittelständler zwischen die Fronten.

Von der Spitze des gut 25 Meter hohen Silos wirkt die Landschaft unter Andreas Drewing wie eine große Sandkiste, in der mächtige Bagger wie Spielzeug herumfahren. Gleich neben Drewing ruckeln Förderbänder den in der Kiesgrube Tettnang am Bodensee abgebauten Sand und Kies nach oben, unter ihm laden Laster den gewaschenen und sortierten Rohstoff dann auf. Manchmal stehen sie regelrecht Schlange, so sehr befeuert der Bauboom das Geschäft. Schaut Unternehmer Drewing nach Südwesten, sieht er grüne Hügel. Dort, hinter dem Bodensee, fängt die Schweiz an - und vor allem wegen seiner Geschäfte mit der Schweiz hat der Mittelständler nun Probleme.

"In den vergangenen Jahren haben Proteste gegen Kiesgruben massiv zugenommen", sagt Drewing. Bürger und Lokalpolitiker bringt vor allem auf, dass er den Sand und Kies teilweise in die Schweiz exportiert. Das Nachbarland komme so günstig an den Rohstoff, während die Natur in Deutschland zerstört werde. Dabei war der Export viele Jahre selbstverständlicher Teil von Drewings Geschäft. "Es scheint, als habe ein Stück Trumpismus Einzug gehalten", sagt der Unternehmer. Unbestritten ist, dass der Konflikt eine Folge des ungebremsten Baubooms ist, der immer mehr Ressourcen verschlingt.

Mit einem weltweiten Umschlag von 40 bis 50 Milliarden Tonnen gehören Sand und Kies zu den meistgehandelten Rohstoffen, allein in Deutschland werden jährlich rund 500 Millionen Tonnen abgebaut. Die Nachfrage hat sich in den vergangenen 20 Jahren global verdreifacht, sodass der Rohstoff knapp wird. Das Uno-Umweltprogramm (Unep) warnt vor den Folgen eines unregulierten Abbaus. Deutschland spürt den Mangel bereits: Einige Baustellen können nicht mehr ausreichend beliefert werden, teilt der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie mit.

Verschärft wird die Lage durch die sinkende Akzeptanz des Abbaus. Nach Windrädern und Stromtrassen sind nun auch Kiesgruben Ziel des Protestes besorgter Bürger. In Nordrhein-Westfalen haben sich dafür gerade mehr als 20 Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Sie demonstrieren, sammeln Unterschriften und erheben bei Ämtern Einspruch gegen den Abbau in ihrer Region. Ganz besonders wenden sie sich gegen den sogenannten "Export-Kies" - und finden damit Gehör. Manche Bürgermeister versuchen bereits, auf Landesebene Ausfuhrverbote durchzusetzen.Fachverbände reagieren entsetzt auf die protektionistischen Tendenzen. "Der freie Warenverkehr gilt selbstverständlich auch für Baustoffe", sagt Susanne Funk, ...

