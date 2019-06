Tagesgewinner war am Freitag Home24 mit 10,39% auf 3,93 (32% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,44%) vor Klondike Gold mit 10,12% auf 0,18 (6974% Vol.; 1W 37,04%) und Pantaflix mit 6,70% auf 1,94 (72% Vol.; 1W 8,24%). Die Tagesverlierer: Hella Hueck & Co mit -4,92% auf 40,98 (388% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,11%), Borussia Dortmund mit -4,86% auf 8,23 (170% Vol.; 1W -3,69%), Adler Real Estate mit -4,00% auf 12,00 (626% Vol.; 1W -9,64%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (31023,96 Mio.), BP Plc (29791,9) und Rio Tinto (28982,38). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Klondike Gold (6974%), Honda Motor (1699%) und Biofrontera (1119%). Die beste Aktie in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...