Tagesgewinner war am Freitag Pinterest mit 6,97% auf 27,61 (53% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,79%) vor YY Inc. mit 6,33% auf 74,75 (136% Vol.; 1W 9,20%) und Dialog Semiconductor mit 4,48% auf 30,10 (90% Vol.; 1W 5,61%). Die Tagesverlierer: Kapsch TrafficCom mit -2,82% auf 34,50 (82% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,90%), GoPro mit -1,52% auf 5,84 (80% Vol.; 1W -7,30%), Lyft mit -3,85% auf 59,26 (35% Vol.; 1W 2,85%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (28599,54 Mio.), Amazon (17348,44) und Glencore (16380,56). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Airbus Group (538%), Gazprom (254%) und Deutsche Pfandbriefbank (224%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Gazprom ...

