Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DWNI: Deutsche Wohnen am 9.6. -8,53%, Volumen 465% normaler Tage , HLE: Hella Hueck & Co am 9.6. -4,92%, Volumen 396% normaler Tage , BVB: Borussia Dortmund am 9.6. -4,86%, Volumen 172% normaler Tage , PAL2: Pantaflix am 9.6. 6,70%, Volumen 81% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 9.6. 10,12%, Volumen 6447% normaler Tage , H24: Home24 am 9.6. 10,39%, Volumen 48% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Home24 H24 3.930 10.39% Klondike Gold LBDP 0.185 10.12% Pantaflix PAL2 1.944 6.70% Borussia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...