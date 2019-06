Das Digitalsteuerpaket 2020 wurde in Begutachtung gesandt. Es umfasst: • Einführung einer Digitalsteuer auf Onlinewerbung • Umsetzung des EU E-Commerce-Pakets in das UStG • Aufzeichnungsverpflichtung und Haftung für Online-Plattformen. Digitalsteuer auf Onlinewerbung ab 2020Um nicht globale Maßnahmen auf OECD-Ebene abzuwarten, führt Österreich ab 2020 eine Digitalsteuer auf Onlinewerbung ein. • Mit der Digitalsteuer (DiSt) werden in Österreich zukünftig Onlinewerbeleistungen mit Inlandsbezug besteuert. Solche sind Werbeeinschaltungen auf einer digitalen Schnittstelle, insbesondere in Form von Bannerwerbung und Suchmaschinenwerbung. • Eine Onlinewerbung wird in Österreich besteuert, wenn sie auf dem Gerät ...

