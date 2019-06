Daimler ohne Motor-Geräusch und lokales CO2 >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Borussia Dortmund fällt ... » AT&T und Tele Columbus vs. Orange und ... Daimler The @MercedesBenz EQC - no engine noise, not a drop of petrol and no local CO2 emissions. eMobility Electric… https://twitter.com/i/web/status/11379929871815598 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...