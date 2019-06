So langsam wird es Zeit, dass die Bullen sich bemühen und den Kurs über das letzte Zwischenhoch bei $8131 befördern. Wir haben nun zum 3. Mal das 38.2% Retracement angetestet. Bekanntlich verläuft hier unser Idealziel für die Welle 4 in Weiß und wir erwarten einen Trendwechsel. Sollten die 38.2% bei $7560 nachhaltig unterschritten werden, ist das nächste Anlaufziel in dieser Korrektur die $7082.

Zwar bleibt unsere Aufwärtsbewegung auch mit einem Anlaufen dieser Unterstützung weiterhin ...

