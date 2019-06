10. Juni 2019 - 22:30 Uhr - Für seine Korrektur hat der Bitcoin einen Abwärtskanal ausgeprägt, an dessen oberen Rand er sich nun wieder herangekämpft hat. - Zum dritten Mal ist der Bitcoin nach einem tollen Montag mit einem Plus von knapp 5% am oberen Rand des Abwärtskanals angekommen. Zweimal fiel er bereits wieder zurück. Wie wird es diesmal enden? Ein Blick auf den logarithmischen 4-Stunden-Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView) zeigt den roten Abwärtskanal und die Bewegung des Bitcoins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...