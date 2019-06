11.06.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Equity Weekly (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) DO & CO - Kaufempfehlung bestätigt mit Kursziel EUR 102,50 Wir haben unser Kursziel in unserer neuen Analyse leicht von EUR 98 auf EUR 102,50 angepasst und bestätigen unsere Kaufempfehlung. DO&CO präsentiert am 14. Juni sein Jahresergebnis 2018/19 wobei wir aufgrund der negativen Währungseffekte (vor allem Lira-Schwäche) sowie aufgrund der Beendigung des Zugcateringvertrages mit den Österreichischen Bundesbahnen (mit 31. März 2018) mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...