Gestern hatten die wichtigsten europäischen Märkte feiertagsbedingt geschlossen, lediglich in Paris und London wurde gehandelt. Beide Indices beendeten den Tag mit Aufschlägen, gesucht waren Rohstoffwerte, am schwächsten waren die Versorger. Am Freitag wurde nach dem schwachen Beschäftigtenbericht aus der Privatwirtschaft auch die Zahl der neugeschaffenen Stellen in den USA bei der offiziellen Verlautbarung deutlich unter den Erwartungen gemeldet. Dieses unerwartet niedrige Ergebnis half aber den Börsen beidseits des Atlantiks, da dadurch die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung neue Nahrung erhielt. So konnte der Euro Stoxx 50 den Tag mit einem Plus von 1,2% beenden und hat damit einen sehr positiven bisherigen Monatsverlauf. Weiter im Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...