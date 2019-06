Tesla bleibt mit Abstand der wichtigste Elektroauto-Verkäufer. Zumindest den Schätzungen von InsideEV zufolge steigerte der Autobauer im Mai seinen Absatz im US-Markt um 82 Prozent auf 16.350 Einheiten. "Es gibt kein Zeichen für ein Nachfrage-Problem", so das US-Portal. So wurden alleine 13.950 Einheiten (+133 Prozent gegenüber den Vorjahr) des Model 3 verkauft. Aber: Die in die Jahre gekommenen Model S und Model X lösen keinen Kundenansturm mehr aus: Die Nachfrage nach dem Model X war im Mai um fünf Prozent (1.375 Fahrzeuge) und die nach dem Model S sogar um 33 Prozent rückläufig (1.025).

