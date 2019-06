In den Workshops testen die Teilnehmer die Produkte in kleinen Anwendungen selbst. Klemmenleisten werden mit dem passenden Zubehör aufgebaut, die Push-in-Anschlusstechnik ausprobiert und Hochstromklemmen angeschlossen. Auch der Einbau von Überspannungsschutz steht auf dem Programm: Welche Auswirkungen haben Überspannungen auf MSR-Geräte? Wie wird die Netzschutz-SPD in Verteilungen eingebaut? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...