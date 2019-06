Die Erleichterung über die aufgeschobenen US-Strafzölle für Mexiko geben dem Aktienmarkt Auftrieb. Der Dax klettert über die Marke von 12.100 Zählern.

Der Dax hat am Dienstag seinen positiven Trend fortgesetzt und ist zum Handelsstart über die Marke von 12.100 Punkten gestiegen. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12.124 Zählern. Schon in der abgelaufenen Woche hatte der Dax dank Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank um 2,7 Prozent zugelegt.

Am Dienstag profitiert der deutsche Leitindex von den guten Vorgaben aus den USA und Asien. Die Erleichterung über den Aufschub für die US-Strafzölle auf mexikanische Waren gebe dem Aktienmarkt Auftrieb, sagten Anleger.

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Montag den sechsten Handelstag in Folge im Plus geschlossen, nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst auf die angedrohten Strafzölle für Mexiko verzichtet hatte. David Kass, Professor für Finanzen an der Universität von Maryland, erklärte dazu am Montag, die Zölle hätten der Wirtschaft beider Länder geschadet. Investoren seien nun optimistisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...