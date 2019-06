Am Dienstag meldete sich E.ON mit einer Neuigkeit in Bezug auf das eigene Führungspersonal. Und zwar hieß es, dass die Leiterin Kommunikation und Public Affairs - Barbara Schädler - E.ON zum Ende des 3. Quartals 2019 verlassen wird. Der Grund: Sie wird demnach eine "neue berufliche Herausforderung annehmen". Das kam offenbar relativ überraschend, denn ein(e) Nachfolger(in) steht laut der Meldung noch nicht fest - darüber werde von E.ON "in Kürze entschieden". Der CEO von E.ON äußerte sich demnach ...

