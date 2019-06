Dass die Ostertage in diesem Jahr in den April fielen, hat der deutsche Tourismusbranche ein deutliches Plus beschert. Die Übernachtungen schossen in die Höhe.

Die deutsche Tourismusbranche hat im April dank des späten Osterfestes kräftige Zuwächse verbucht. Die Zahl der Übernachtungen stieg in dem Monat um 11 Prozent gemessen am Vorjahr auf 40,4 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...