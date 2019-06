Die deutschen Unternehmen Bosch und Continental behaupten weiterhin die Spitze im Ranking der Top 100 der Automobilzulieferer von Berylls Strategy Advisors. ZF Friedrichshafen muss jedoch den vierten Platz im Umsatz-Ranking an Magna abgeben.

Der Unternehmensbereich Mobility Solutions von Bosch generierte 2018 einen Umsatz von 47,6 Milliarden Euro Umsatz (Unternehmensbereich Mobility Solutions). Darauf folgen Continental mit einem Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und der japanische Zulieferer Denso mit 42,6 Milliarden Euro. Seit 2016 ist das Podium damit in festen Händen. Wie schon 2017 gibt es dagegen um Platz vier einen Kampf zwischen Magna (35,6 Milliarden Euro) und ZF (34,0 Milliarden Euro), den 2018 Magna für sich entscheiden kann. Der Wechsel an dieser Position ist der Einzige unter den Top 15.

Nach Einschätzung von Berylls macht sich Bosch unter anderem mit mehr als 1000 Patenten im Bereich autonomes Fahren zunehmend unabhängig von der klassischen "Verbrennerwelt"und nimmt damit eine führende Position in den CASE-Technologien ein. Continental denke gar über eine Aufspaltung in "neue" und "alte" Welt nach. Denso treibe seine Transformation ebenfalls stark voran und hat dafür vor Kurzem Anteile an Infineon erworben. Weichai Power, Chinas umsatzstärkster Vertreter in den Top 100 (Platz 20), beschreitet mit der strategischen Allianz mit Ballard Power (Hersteller für Automotive-Brennstoffzellen) laut der Beratung einen spannenden Weg. Und Schaeffler schaffe mit dem Schaeffler Venture Forum die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Start-ups und baue die Kompetenz beim autonomen Fahren durch den Zukauf des ...

