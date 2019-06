Die Ballard Power Aktie befindet sich in einem guten Aufwärtstrend. Denn mit den jüngsten Anstiegen, hat sie das Hoch aus dem Februar bei 3,30 Euro, bestätigt. Somit bleibt der Trend intakt und gilt als bestätigt. Als Ziel einer weiteren Aufwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 3,90 Euro (Oberkante Trend) als wahrscheinlich an. Außerdem rückt die Zone um 4 Euro in den Fokus. Als Unterstützung fungiert der Bereich um 3,30 Euro (Hoch aus dem April). Zudem bildet die Zone um 2,80 Euro weiteren ...

