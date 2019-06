++ Vorerst keine US-Zölle auf mexikanische Waren ++ Hoffnungen auf Zinssenkung der Fed beeinflusst Risikobereitschaft ++ S&P 500 steigt weiter an ++ DE30-Bullen dominieren frühen Handel ++US-Präsident Donald Trump drohte am gestrigen Montag mit weiteren Strafzöllen, sollte sich Chinas Präsident Xi Jinping beim G2-Gipfel in Japan (28. bis 29. Juni) nicht mit ihm treffen. 25% oder sogar noch höhere Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Mrd. USD könnten erhoben werden. Auslöser für die erneute Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China war, dass US-Präsident Donald Trump Peking einen Rückzieher beim ausgehandelten Abkommen vorwarf. Wie man es von Trump kennt, erhöht er im Vorfeld eines wichtigen ...

