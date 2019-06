Zürich (awp) - Die Aktien der UBS und der Credit Suisse legen am Dienstag deutlich zu. Im allgemein freundlichen Umfeld - von Zins- und Konjunkturhoffnungen beflügelt - kommt es zu einer Gegenbewegung, nachdem sich die Grossbankenwerte in der vergangenen Woche seitwärts bewegt haben und in den Wochen zuvor deutlich zurückgekommen ...

