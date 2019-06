Mit dem Ausbau der Siliconelastomer-Produktion in Zhangjiagang zeige sich erneut, dass der Chemiekonzern kontinuierlich in seine Produktion in China investiert, so Paul Lindblad, Leiter von Wacker Greater China. "Mit unserer neuen Fertigungslinie steigern wir unsere Produktionskapazität für Siliconkautschuke erheblich. Damit können wir unseren Service gerade für solche Kunden und Geschäftspartner verbessern, die bereit sind, die Chancen in einem sich ständig verändernden und immer anspruchsvolleren Markt zu nutzen." Nachfrage an Siliconelastomeren steigt Dass der Bedarf nach Spezialsiliconen und hochwertigem Siliconkautschuk kontinuierlich wächst, betonte auch Christian Gimber, Leiter der Business Unit Engineering Silicones. "Hochtemperaturvernetzende Festsiliconkautschuke werden heute in vielen Industriebereichen eingesetzt. Wir gehen deshalb von einem weiteren Wachstum aus." Gimber wies darauf hin, dass die Nachfrage nach Siliconelastomeren insbesondere in China rapide gestiegen ist. "Heute ist das Land der weltweit größte Binnenmarkt für Siliconelastomere." Die neue Produktionslinie ist Teil eines neuen 2.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes. Die für die Produktion benötigten Industriekneter sind derzeit die größten ihrer Art. Misch- und Straineranlagen sowie ein hochmodernes Verfahren zum Entsorgen von Reststoffen setzen in Bezug auf Produktivität und Nachhaltigkeit Maßstäbe. Die Investition im niedriegen zweistelligen Millionbetrag ermöglicht darüber hinaus kürzere Lieferzeiten und ein schnelleres Reagieren auf aktuelle Marktentwicklungen. (sf)

