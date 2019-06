"Als nächstes Ziel peilen wir an, den ATX auch in Punkten einzuholen", sagt Gregor Rosinger. Sein von der Wiener Börse ermittelte Rosgix erreichte in der Vorwoche erstmals die 2500er-Marke, dazu gab es eine Presseaussendung. Unter https://boerse-social.com/launch/aktie/rosgix haben wir den Index nun ebenso aufgenommen. Year-to-Date ist man nun Head to Head mit dem ATX, es gibt es Plus von 6.95 Prozent, gesamt 78 Plus- und 32 Minustage heuer bisher. Und knapp 500 Punkte gemäss Rosinger-Ansage auf den ATX aufzuholen. Wir bleiben dran. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

