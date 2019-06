Mit seinen zwei Testfilialen in Shanghai macht Aldi Süd den nächsten Schritt auf dem chinesischen Markt. Der deutsche Discounter gibt sich optimistisch - doch viele andere ausländische Wettbewerber kapitulieren.

Aldi Süd hatte seinen chinesischen Kunden in Shanghai wortwörtlich den roten Teppich ausgerollt: Mitarbeiter in weißen T-Shirts mit dem Logo von Aldi Süd auf der Brust verteilten Wasserflaschen an die Wartenden, von denen es zahlreiche gab. In Glasschälchen lagen Kartoffelchips und getrocknete Früchte zum Probieren aus; ein Gewinnspiel gab es auch. Die Eröffnung der ersten beiden Aldi-Geschäfte in Shanghai vergangenen Freitag produzierte schöne Bilder für den Discounter aus Mülheim an der Ruhr. "Wir sind sehr zufrieden mit der Eröffnung", teilte eine Sprecherin von Aldi China auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit: "Dieses neue Ladenkonzept wurde extra für den chinesischen Markt entwickelt."

Es beinhaltet neben Altbekanntem wie etwa Korkenziehern von Fackelmann, Karlskrone-Pils und Toffifee auch Neuartiges wie eine integrierte Bäckerei und eine Snack-Theke; an der Wand prangt ein schwarz-rot-golden gefärbtes Herz, darunter die Zahl 1913 - das Gründungsjahr des deutschen Unternehmens. Auch die Wände in Backsteinmaueroptik, die Großbildschirme, auf denen aktuelle Angebote flackern, und die schicke Holztheke mit Barhockern vermitteln einen höherwertigen Eindruck im Vergleich zu gängigen Aldi-Filialen in deutschen Städten.

Offenbar versucht sich Aldi in China mit einem anderen Auftritt als im Heimatland, wo der Händler jahrelang das Synonym für Discounter war. Der Werbespruch von Aldi China lautet: "Handpicked for you" (Handverlesen für Dich). Man hat es auf die gehobene Mittelschicht abgesehen, ...

