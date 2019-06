Die gehypte NEL Aktie ist in den vergangenen Tagen wie ein Stein zu Boden gefallen. Der Kurs ist von fast 10 NOK auf nunmehr 6 NOK nach unten geschossen. Zuvor geriet der Kurs sogar noch weiter nach unten, auch die 200-Tagelinie wurde Intraday unterschritten. So volatil war die Aktie bisher noch nicht. Anleger dürften richtig in Panik geraten sein, als der Kurs immer weiter nach unten gefallen ist. Allein am Freitag ging der Kurs rund 20 % nach unten. Doch was ist überhaupt als Grund für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...