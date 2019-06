Die Square Inc Aktie kann heute ein Gewinn von bisher 3,3 % verzeichnen. Damit hat sie kurzfristige Kaufsignale ausgelöst. Das Übersteigen der Hochpunkte, von Mitte bis Ende Mai, erzeugt nun weiteres Aufwärtspotenzial, bis in die härtere Widerstandszone. Diese bildet sich aus dem Hoch aus November 2018 und dem Hoch von Anfang März des laufenden Jahres. Als Ziel einer weiteren Aufwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 72,70 Euro (Widerstandszone) als wahrscheinlich an. Außerdem rückt die Zone ...

